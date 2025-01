Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Schneller Ermittlungserfolg

Festnahme nach Raub auf Tankstelle

Goslar (ots)

Nach einem Raubdelikt am führen Neujahrsmorgen in einer Tankstelle auf der Autobahnraststätte Harz Ost, konnte der mutmaßliche Täter bereits wenig später festgenommen werden.

Gegen 5 Uhr hatte ein maskierter Mann die Tankstelle der Raststätte an der A7 betreten und das anwesende Personal mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend entwendete er aus der Kasse Bargeld und flüchtete über den Hinterausgang. Hier stieg der Täter in ein wartendes Taxi, dass sich in Richtung Seesen entfernte.

Durch die Ermittlungen der Autobahnpolizei Hildesheim vor Ort und Fahndungsmaßnahmen der Polizei Seesen, ergaben sich erste Hinweis auf einen möglichen Tatverdächtigen. Diese Hinweise verdichteten sich im Lauf der weiteren Ermittlungen zu einem konkreten Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Mann aus Seesen, der daraufhin von Einsatzkräften der Polizei Goslar festgenommen wurde.

Am Donnerstagnachmittag folgte die Vorführung vor dem Amtsgericht Seesen, wo der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Untersuchungshaft anordnete.

Alle über diese Pressemitteilung hinausgehenden Fragen sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

