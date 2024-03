Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatz in Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

Am 20.03.2024, gegen 21 Uhr, wurde die Polizei durch eine Anwohnerin im Stadtteil Mundenheim gerufen, da ihr Lebensgefährte in der gemeinsamen Wohnung randaliere. Vor Ort wurde der Mann, ein 35-Jähriger, in einer Nachbarwohnung angetroffen. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizeikräften. Da er sich durch die Polizeikräfte nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der 35-Jährige weigerte sich selbstständig zum Polizeifahrzeug zu laufen und musste daher durch Polizeikräfte getragen werden.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung oder online Beratung für Frauen bei Gewalterfahrung (ludwigshafen.de). In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell