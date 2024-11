Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Berauschte Autofahrende

Eine Frau und ein Mann, die unter dem Einfluss von Drogen fuhren, zog die Polizei am Montag in Biberach aus dem Verkehr.

Gegen 7.45 Uhr kontrollierte die Polizei die Fahrerin eines BMW. Die 27-Jährige fuhr in der Valenceallee. Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Auch räumte sie ein, am Vortag mehrere Joints geraucht zu haben. Deshalb nahm ihr ein Arzt Blut in einer Klinik ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, was für Drogen die Frau vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizeistreife untersagte ihr die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen die 27-Jährige. Ihr Auto musste sie stehen lassen.

Einen weiteren berauschten Fahrer stellte die Polizei kurz nach 9 Uhr im Klaufügelweg fest. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers stellten die erfahrenen Beamten Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Der Fahrer am Steuer hatte lichtstarre Pupillen sowie Lidflattern. Ein Drogenschnelltest war nicht möglich. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun untersucht und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen der Autofahrer genommen hat. Die Polizeistreife untersagte auch dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Sein Auto verblieb an der Kontrollstelle.

