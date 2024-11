Ulm (ots) - Der 16-Jährige fuhr mit seinem Honda Leichtkraftrad von Blaustein in Richtung Wippingen. In der Wippinger Steige verlor er in einer langezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts ab. Dort stieß er gegen die Leitplanken und stürzte. Mit schwereren Verletzungen kam er in ...

mehr