Am Montag kam eine 20-Jährige bei Rot an der Rot mit ihrem Fahrzeug zu weit nach links und stieß mit einem VW zusammen.

Gegen 10.30 Uhr fuhr eine 63-Jährige mit ihrem VW auf der K7577 von Zell in Richtung Illerbachen. Dort kam ihr eine 20-Jährige mit einem Seat entgegen. Die junge Fahrerin fuhr wohl nicht möglichst weit rechts und die Autos stießen mit den jeweiligen linken Fahrzeugfronten zusammen. Während der VW mit einem platten Reifen und Beschädigungen nicht mehr weiterfahren konnte, setzte die 20-Jährige zunächst ihre Fahrt fort. Die Seatfahrerin verständigte die Polizei. Die kam und nahm den Unfall auf. Bei dem Unfall erlitt die 63-Jährige einen Schock. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Seat ist noch unklar. Auf die 20-Jährige kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

