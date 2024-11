Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Polizei ermittelt Müllsünderin

Weil sie die Umwelt bei Ingoldingen schädigte, erwartet eine 32-Jährigen nun eine Anzeige.

Ulm (ots)

Am 19.11. rief ein Zeuge bei der Polizei an, weil ein Unbekannter Abfall im Ortsteil Winterstettenstadt neben der Straße im Gottesackerweg an der Bahnunterführung abgeladen hatte. Die Polizei kam und hat umfangreich ermittelt. Die Beamten stellten rund zehn Säcke mit Abfall, überwiegend Hausmüll, fest. Bei der Durchsicht kamen sie der Täterin auf die Spur: Es handelt sich um eine 32-Jährige, die ihren Müll dort wohl am 18. oder 19.11. entsorgt hatte. Die Frau erwartet nun einen Anzeige. Den Müll hat der Bauhof Ingoldingen entsorgt. Auch für diese Kosten muss die 32-Jährige nun aufkommen.

Hinweis der Polizei: Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Die Polizei leistet mit ihren Ermittlungen ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt. Denn wer die Umwelt schädigt und eine Strafe oder ein Bußgeld bezahlen muss wird sich reiflich überlegen, ob er nicht auch den Umweltgedanken hegen sollte.

