In den vergangenen Tagen hatten es Unbekannte in Salach auf Werkzeuge abgesehen.

Der Einbruch in den Baucontainer ereignete sich zwischen Freitag, 15.11.24 und Montag, 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Staufenecker Straße. Die Täter brachen zunächst das Vorhängeschloss einer Umzäunung auf. Anschließend knackten sie das Schloss am Container. Aus dem Inneren stahlen sie Werkzeuge und Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.

