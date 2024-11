Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Hecke brennt

Am Montag geriet auf einem Geislinger Friedhof eine Thuja Hecke in Brand.

Ulm (ots)

Am Nachmittag stellte ein Anrufer das Feuer auf dem Friedhof in der Straße Rorgensteig fest. Etwa zehn Meter einer Thuja-Hecke standen in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wohl in einem Gitterkorb nahe der Hecke aus. In dem lagen mehrere alte Grabkerzen und verkohlte Zeitungsreste. Der Schaden an der Hecke wird auf 1000 Euro geschätzt.

++++2297506 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell