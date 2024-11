Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - NACHTRAG - Bombenfund in der Innenstadt - Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Ulm und des Polizeipräsidiums Ulm

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5916736) wurde am Montag (25.11.2025) auf einer Baustelle in der Neutorstraße / Ecke Karlstraße gegen 14.45 Uhr eine 250kg-Fliegerbombe gefunden. Durch den angeforderten Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg wurde eine zeitnahe Entschärfung der Bombe angesetzt. Zur Sicherheit von Anwohnenden sowie Passantinnen und Passanten wurde das Gebiet um den Fundort in einem Radius von 300 Metern evakuiert. Von der Evakuierung waren ca. 2.800 Personen betroffen. Am Dienstag, gegen 00.04 Uhr, wurde mit den Maßnahmen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes begonnen. Gegen 00.48 Uhr konnte die Fliegerbombe erfolgreich entschärft werden. Im Anschluss konnten alle betroffenen Anwohnende wieder zurück in ihre Wohnungen. An den Einsatzmaßnahmen waren starke Kräfte aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, angrenzender Polizeipräsidien sowie dem Polizeipräsidium Einsatz beteiligt. Die Evakuierungsmaßnahmen wurden auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Zusätzlich waren Kräfte der Feuerwehr Ulm, der Katastrophenschutzeinheiten aus Ulm sowie dem Alb-Donau-Kreis und Rettungsdienste aus Ulm im Einsatz.

++++

Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731 188-1111

Stadt Ulm, Pressestelle, Tel. 0731 161-1042

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell