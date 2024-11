Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bombenfund in der Innenstadt: Evakuierung und Entschärfung noch an diesem Montag

Auf einer Baustelle in der Neutorstraße / Ecke Karlstraße wurde am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr eine 250kg-Fliegerbombe gefunden. Der unmittelbar angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg hat die weiteren Maßnahmen noch für diesen Montag angesetzt. Zur Sicherheit von Anwohnenden sowie Passantinnen und Passanten werden folgende Maßnahmen vorgenommen: Das Gebiet in einem Radius von 300 Metern um den Fundort wird derzeit evakuiert. Von der Evakuierung sind ca. 2.800 Personen betroffen. Die Anwohner werden durch Feuerwehr und Polizei vor Ort und über das System MoWas (NINA und KatWarn) informiert. Mobilitätseingeschränkte Anwohnende werden durch den Rettungsdienst in eine Pflegeeinrichtung gebracht. Wer diese Hilfe braucht, kann sich telefonisch unter den Telefonnummern 0731/161-7194, -7195 oder -7196 bei der Stadt Ulm melden, damit ein Transport organisiert werden kann. Anwohnerinnen und Anwohner, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, können sich in die Kepler-Turnhalle in der Karl-Scheffold-Straße in Ulm, begeben. Für die Entschärfung werden auch die Strecke der Deutschen Bahn, die Neutorstraße bis zur Olgastraße, die Karlstraße bis Höhe Syrlinstraße, die Ludwig-Erhard-Brücke sowie die Neutorbrücke gesperrt. Das Gebiet sollte gemieden und die Innenstadt weiträumig umfahren werden. Auch im Nahverkehr kommt es zu Behinderungen.

Die betroffenen Sicherheitsbehörden stehen im engen Austausch miteinander.

Die Entschärfung soll nach Abschluss der Evakuierung beginnen. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt Ulm unter www.ulm.de abrufbar.

Das Polizeipräsidium Ulm berichtet aktiv über neue Erkenntnisse über X (Twitter).

Derzeit besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

