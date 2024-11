Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241107-1: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Einbruch

Kerpen (ots)

Lichtbilder im Fahndungsportal NRW

Mit Bildern aus einer Videoaufzeichnung fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem Tatverdächtigen. Der Unbekannte soll versucht haben, am Montag, 17. Juni 2024 in ein Mehrfamilienhaus in Kerpen einzubrechen. Zur Tatzeit sei der Mann auf einem schwarz-weißen Fahrrad unterwegs gewesen. Er habe einen weißen Pullover und eine dunkle Hose sowie dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle getragen. Zudem habe er einen dunklen Rucksack dabeigehabt.

Lichtbilder des Mannes sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/150562

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein Zeuge gab an, am Tattag gegen 21.20 Uhr seine Wohnung an der Neustraße verlassen zu haben. Als er 20 Minuten später zurückgekehrt sei, habe sich die Hauseingangstür nicht öffnen lassen. Zwischen Rahmen und Eingangstür des Mehrfamilienhauses habe der Zeuge eine abgebrochene Schraubendreherspitze entdeckt. Zeitgleich sei der Tatverdächtige an ihm vorbeigelaufen, habe sich ein Fahrrad genommen und sei weggefahren. Dabei wurde der Unbekannte von der Dashcam eines Autos gefilmt.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

