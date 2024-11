POL-REK: 241106-1: Unbekannter raubt Senior aus - Zeugensuche

Pulheim (ots) - Kriminalermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa zwischen 40 und 60 Jahre alten und ungefähr 170 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Samstagabend (2. November) zwei Jugendliche (16, 17) in Pulheim überfallen und verletzt zu haben. Laut ersten Ermittlungen sollen sich die zwei jungen Männer gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Blumenstraße aufgehalten ...

