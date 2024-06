Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in PKW

Lingenfeld (ots)

Am Samstagmorgen zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein geparktes Fahrzeug ein. Der 41-jährige Autofahrer hatte seinen PKW in der Straße "Im Alten Zoll", in der Nähe des Altrheins, geparkt und abgeschlossen. Der Täter entwendete diverse Wertgegenstände.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in den Abendstunden und frühen Morgenstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell