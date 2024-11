Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241106-2: Zeugensuche nach zwei Einbrüchen

Wesseling und Brühl (ots)

Kriminalbeamte haben Ermittlungen in zwei Fällen aufgenommen

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die zwischen Sonntag (3. November) und Dienstag (5. November) in zwei Häuser in Wesseling und Brühl eingebrochen sein sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Wesseling meldete eine Zeugin am Dienstagvormittag (5. November) gegen 8.45 Uhr den Einbruch in ein Haus an der Erftstraße. Die Bewohner sollen das Haus am Sonntag (3. November) verlassen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen Unbekannte mehrere Zimmer durchsucht und Bargeld entwendet haben. Alarmierte Polizisten stellten Hebelmarken an einem Gartentor und einem Fenster fest.

Am Dienstagabend (5. November) alarmierte ein Geschädigter in Brühl-Pingsdorf die Polizei. Die Geschädigten hätten das Haus an der Joseph-Hürten-Straße gegen 17.45 Uhr verlassen. Als sie gegen 18.30 Uhr zurückgekehrt seien, sollen sie den Einbruch bemerkt haben. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Täter eine Terrassentür aufgebrochen und Schmuck entwendet haben.

In beiden Fällen sicherten die Beamten Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell