POL-REK: 241106-3: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Blutprobe beim Fahrer entnommen

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend (5. November) in Kerpen den Fahrer (22) eines Mercedes. Bei der Kontrolle auf der Oscar-Strauss-Straße gegen 18.40 Uhr bemerkten die Beamten sofort die auffallend vergrößerten Pupillen beim Mercedesfahrer. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis, Kokain und Amphetamin an. Ein Arzt entnahm dem 22-Jährigen eine Blutprobe. Der junge Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (rs)

