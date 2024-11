Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Brand in Tiefgarage

Etwa 10.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Feuers am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete eine starke Rauchentwicklung gegen 18.30 Uhr aus einer Tiefgarage in der Albrecht-Dürer-Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Das war in einem Garagenabteil ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich neben Elektroartikeln auch ein Auto in dem Abteil. Das Auto brannte nicht, wurde von der Hitze jedoch beschädigt. Was den Brand verursacht hat, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2298267(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell