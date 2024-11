Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft: Tatverdächtiger (31) in Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Nachdem ein 41-jähriger Bochumer in den frühen Morgenstunden des 12. November von einem unbekannten Mann an der Oskar-Hoffmann-Straße schwer verletzt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5907109), konnten Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag, 19. November, nach intensiven Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission und der Staatsanwaltschaft einen dringend Tatverdächtigen festnehmen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 31-Jährigen aus Bochum. Er wurde am heutigen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes an.

Zu seinem Motiv hat sich der Tatverdächtige bislang noch nicht geäußert. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell