Polizei Bochum

POL-BO: Herrenlose Geldtasche: Polizisten ermitteln rechtmäßige Besitzerin

Herne (ots)

Am Mittwoch, 20. November, fanden zwei Beamte in Herne-Mitte eine herrenlose Geldtasche. Beim Öffnen staunten sie nicht schlecht: In der Geldtasche befand sich eine viertstellige Geldsumme.

Auf der Geldtasche bemerkten sie, dass das Symbol einer Bank abgebildet war, weswegen die Beamten im Rahmen eigener Ermittlungen die nahe gelegene Bankfiliale aufsuchten. Während der Sachverhaltsklärung erschien eine Dame die angab, ihre Geldtasche mitsamt Bargeld verloren zu haben.

Dank ihrer Ermittlungen konnten die Beamten schließlich abklären, dass die Dame die rechtmäßige Besitzerin des Geldes war. Die Freude der Besitzerin war verständlicherweise riesengroß.

