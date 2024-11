POL-BO: Autoaufbrüche in Westenfeld: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 19. November, gegen kurz nach 13 Uhr in Bochum. Eine 75-jährige Bochumerin fuhr mit ihrem Pkw auf dem Zeppelindamm in Richtung Weidenhagen. Zwischen der Varenholzstraße und der Straße Weidenhagen verlor die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache die ...

mehr