POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft: Bochumer (41) schwer verletzt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Witten (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen, 12. November, in ein Tankstellen-Gebäude an der Wittener Straße 71 in Witten eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Nach Zeugenaussagen sollen gegen 4.05 Uhr drei dunkel gekleidete und "vermummte" Männer in einem weißen Auto (vermutlich Mercedes oder BMW) vor das Gebäude gefahren sein und mit einem Gegenstand die Glastür eingeschlagen ...

