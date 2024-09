Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Hünxe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hünxe (ots)

Am Mittwochabend fuhren zahlreiche Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit ihren Einsatzfahrzeugen vor dem Rathaus in Hünxe vor. Bürgermeister Dirk Buschmann und die Leitung der Feuerwehr hatten zum Tag der Ehrungen eingeladen. Auch Vertreter von Rat und Verwaltung nahmen teil und zollten damit den Einsatzkräften, die rein ehrenamtlich tätig sind, ihren Respekt.

Eröffnet wurde der Abend von Bürgermeister Dirk Buschmann. Er dankte allen Anwesenden für ihre Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zum Schutz der Bevölkerung in Hünxe. Er betonte, wie wichtig das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr für die Gemeinschaft sei. Dies zeige sich auch in den bereits getätigten und noch geplanten Anschaffungen. Im Anschluss gab Leiter der Feuerwehr Stephan Hinz-Sobottka einen Überblick über die derzeit in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplans, der im vergangenen Jahr von der Politik beschlossen wurde. Im April wurde die Stelle des hauptamtlichen Gerätewartes mit Mark Vennmann neu besetzt. Er ist langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe und in dieser Funktion für die technische Überprüfung der Geräte und Fahrzeuge zuständig. Bei Einsätzen während der Arbeitszeit verstärkt er zudem die Tagesverfügbarkeit der vier Einheiten. Bereits jetzt hat sich gezeigt, dass die Schaffung dieser Stelle einen großen Mehrwert für die Feuerwehr darstellt. Stephan Hinz-Sobottka informierte auch darüber, dass zwei neue Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) als Ersatzbeschaffungen für die Einheiten Bucholtwelmen und Drevenack ausgeschrieben und bestellt wurden.

Anschließend gab Pressesprecher Marc Vinschen einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Über 500.000 Menschen haben in den vergangenen 12 Monaten die 145 veröffentlichten Pressemitteilungen gelesen. Auch die Reichweite auf den Social-Media-Kanälen sei stark gestiegen. Mit dem Launch der neuen Website im Dezember 2023 sei der Grundstein für ein einheitliches Erscheinungsbild in der Öffentlichkeitsarbeit gelegt worden. Diese wird täglich von knapp 1.800 Personen besucht - ein beachtlicher Wert, wie alle Anwesenden feststellten.

Bürgermeister Dirk Buschmann eröffnete den Tagesordnungspunkt Ehrungen. Er überreichte Carsten Gangelhoff, Stefan Kempmann und Jörn Ruppert die silberne Ehrennadel des Landes Nordrhein-Westfalen und eine Urkunde für 25-jährige Mitgliedschaft. Er blickte auf die langjährigen Werdegänge der drei Geehrten zurück, die in ihrer bisherigen Laufbahn eine Vielzahl von Lehrgängen erfolgreich absolviert haben. Für 10-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr ehrten Stephan Hinz-Sobottka und sein Stellvertreter Jens Förster die Kameraden Sascha Dissel, Niklas Hillebrand, Maximilian Nozinski und Patrick Thörner mit einer Urkunde des Verbandes der Feuerwehren in NRW und dem Ehrenzeichen in Bronze. Für besonders langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wurden fünf Kameraden von der Wehrführung geehrt. Ralf Benninghoff, Andre Rühl und Bernd Stevens feierten ihre 40-jährige Mitgliedschaft und erhielten das Ehrenzeichen in Silber. Friedhelm Flores und Günter Scheithauer können sogar auf beachtliche 60 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Auch sie erhielten jeweils eine Urkunde des Verbandes der Feuerwehren in NRW und das Ehrenzeichen in Gold.

Erfreulicherweise konnten auch wieder zahlreiche Beförderungsurkunden überreicht werden. Zum Feuerwehrmann wurden Paul Bonk, Nino Hellwig, Felix Klein-Bösing, Mario Neukirch, Michael Nierkamp, David Przywara, Erik Schulze Hockenbeck und Timm Skonecka befördert. Moritz Lutkat und Hannes Scherf wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Nach erfolgreicher Teilnahme am Truppführer-Lehrgang wurden Tobias Laakmann, Oliver Remberg, Leon Schreiber und Jonas Stratenwerth zu Unterbrandmeistern befördert. Carsten Gangelhoff, Kenny Klebert, Tony Klebert und Marcel Wachner absolvierten erfolgreich den Gruppenführer-Lehrgang am Institut der Feuerwehr NRW in Münster und wurden zu Brandmeistern befördert. Gemäß der Laufbahnverordnung wurden Annemarie Völksen zur Oberbrandmeisterin, Jan-Niklas Ipta, Björn Nolte, Moritz Salomon und Mark Sondermann zu Oberbrandmeistern und Gerd Remberg zum Hauptbrandmeister befördert.

Anfang Juni gab es einen Wechsel in der Führung der Einheit Bucholtwelmen, die Übergabe der Urkunden fand ebenfalls in diesem feierlichen Rahmen statt. Der bisherige Einheitsführer Friedrich Kortschakowski wurde auf eigenen Wunsch zum stellvertretenden Einheitsführer bestellt. Er wird dieses Amt aus Altersgründen nur noch drei statt sechs Jahre ausüben. Sein bisheriger Stellvertreter, Gerd Remberg, rückt in das Amt des Einheitsführers auf. Er ist tief in der Einheit verwurzelt und bringt viel Erfahrung für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit.

Die nicht anwesenden Wehrleute erhalten ihre Urkunden bei der nächsten Möglichkeit, die einen feierlichen Rahmen bietet. Mit einem Ausblick auf kommende Projekte und einem herzlichen Dankeschön an alle Feuerwehrangehörigen endete die Veranstaltung. Bei Getränken und einem kleinen Imbiss, der durch die Unterstützungseinheit vorbereitet wurde, wurde in gemütlicher Atmosphäre das letzte Jahr Revue passieren lassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell