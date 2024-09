Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall - Eine verletzte Person

Hünxe (ots)

Einsatzmeldung: CBRN2 - Auslaufende Betriebsmittel

Datum/Uhrzeit: 04.09.2024,12:39 Uhr

Einsatzort: Schermbecker Landstraße, Hünxe

Alarmierte Einheiten: Hünxe, Drevenack

An der Einsatzstelle waren zwei Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall zusammengestoßen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgestreut. Abschließend wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Zur Reinigung der Straße wurde das Ordnungsamt nachalarmiert, an das die Einsatzstelle nach ca. einer Stunde übergeben wurde.

