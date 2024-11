Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbrecher unterwegs

Am Montag brachen Unbekannte bei einer Firma in Uhingen ein.

Gegen 5.45 Uhr gelangten die Täter über eine Garage in eine Firma in der Bleichereistraße. Nachdem sie die Tür der Garage aufhebelten, brachen sie gewaltsam eine weitere verschlossene Metalltür zum Gebäude auf. Dann durchwühlten sie die Büros nach Brauchbarem. Sie fanden wohl Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt.Die Polizei Uhingen (07161/93810) nahm die Ermittlungen nach den Tätern auf und klärt nun auch, was alles gestohlen wurde. Spezialisten sicherten die Spuren.

