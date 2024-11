Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Fahrfehler führt zu Unfall

Ein Motorradfahrer geriet am Montag bei Blaustein in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Der 16-Jährige fuhr mit seinem Honda Leichtkraftrad von Blaustein in Richtung Wippingen. In der Wippinger Steige verlor er in einer langezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts ab. Dort stieß er gegen die Leitplanken und stürzte. Mit schwereren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem total beschädigten Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

