POL-PDLD: Freimersheim - Regenfallrohr gestohlen

Herxheim (ots) - Am 30.09.2024 kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich auf einem Parkplatz in der Richard-Flick-Straße in Herxheim ereignete. Hierbei beschädigte der Fahrer eines PKW Mercedes beim Ausparken einen PKW Citroën und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe am PKW Citroën beträgt hierbei circa 500 ...

