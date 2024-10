Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin missachtet Vorfahrt

Landau (ots)

Am 30.09.2024 befuhr gegen 07:50 Uhr eine 43-jährige Fahrradfahrerin die Ludowicistraße in Fahrtrichtung Beethovenstraße in Landau. An der Kreuzung zur Mozartstraße missachtete sie die Vorfahrt der von rechts kommenden 58-jährigen Opel-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Infolge des Sturzes wurde die 43-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

