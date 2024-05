Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spendenboxen im Märchenwald aufgebrochen

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf: Unbekannte Diebe hielten sich in der Zeit vom 17.05.2024 bis 20.05.2024 in der Fuchstalstraße, konkret im Wünschendorfer Märchenwald, auf. Gewaltsam brachen sie dort zwei Spendenboxen für den Märchenwald auf und stahlen das darin befindlichen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0128959/2024) auf und sucht hierbei nach Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell