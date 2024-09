LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Suhl (ots) - In den Morgenstunden des vergangenen Samstages wurde in der Judithstraße, in Suhl, ein grüner PKW Opel entwendet. Dieser wurde ganz normal am Vorabend vor dem Wohnhaus geparkt. Die Tatumstände sind ungeklärt. Wer kann Hinweise zu diesem Diebstahl geben? Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

