LPI-SHL: PKW Diebstahl

Suhl (ots) - In der Nacht vom 20.09.2024 zum 21.09.2024 wurden in Suhl, auf einem Müllcontainerstellplatz in der Thomas-Mann-Straße, mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Dieser Brand nahm solche Ausmaße an, dass dadurch mindestens ein Müllcontainer völlig zerstört wurde. Die Feuerwehr Suhl kam hierbei zum Einsatz, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und letztendlich löschen. Personen kamen bei diesem Brand nicht zu Schaden Wer kann Hinweise zur Tataufklärung ...

