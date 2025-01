Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Nach Streitigkeiten ins Polizeigewahrsam:

Zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren stiegen am Donnerstag den 02.01.2025, gegen 21:30 Uhr betrunken am Bahnhof in einen Linienbus ein. Hier kam es dann zu Streitigkeiten mit dem Busfahrer und Fahrgästen. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um die gleichen jungen Männer handelte, die zuvor im nahegelegenen Einkaufsmarkt auch für Streit gesorgt hatten und des Hauses verwiesen werden mussten. Aus gefahrenabwehrenden Gründen wurden die beiden Männer aus Goslar zunächst ins polizeiliche Gewahrsam verbracht.

Fahndung nach vorangegangenem Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Donnerstag, den 02.01.205 kam es gegen 20:40 Uhr in Braunlage zu einem Verkehrsunfall. Durch den Fahrer eines Hyundai wurde eine Verkehrsinsel mit dem Pkw überfahren und Schilder beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der Halter des Fahrzeuges aus Bad Harzburg ermittelt werden. Er wurde daraufhin durch Beamte der Polizei in Bad Harzburg noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift aufgesucht und befragt. Hier stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Da der Verdacht der Straftat zur Unfallflucht mit Fahren unter Alkoholeinfluss bestand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt der positiv ausfiel. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des 34jährigen Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf ca. 7200,- Euro geschätzt.

