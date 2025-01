Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.01.2025

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss berauschender Mittel, unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, Beleidigung, Bedrohung und Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Die Liste der Verfehlungen eines 24-jährigen Hannoveraners am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Oker ist lang.

Gegen 14.40 Uhr führte die Polizei Goslar auf der Bahnhofstraße eine Verkehrskontrolle durch. Ein sich der Kontrollstelle im Bereich des Bahnhofes Oker nähernder VW Golf missachtete die Anhalteaufforderung, umfuhr den Haltsignal gebenden Polizeibeamten und entfernte sich rasch in Richtung Goslar. Die eingesetzten Beamten folgten dem Pkw und stellten diesen im Rahmen der Fahndung auf der Straße Am Breiten Stein fest. Der Fahrer des VW stoppte unvermittelt, stieg aus dem Pkw aus und flüchtete zu Fuß, konnte jedoch kurz darauf von weiteren Einsatzkräften auf der Wolfenbütteler Straße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Schon hier verhielt sich der 24-jährige Hannoveraner hochaggressiv, beleidigte die Beamten in unflätigster Weise und stieß wüste Bedrohungen aus.

Der Mann wies deutliche Zeichen einer Beeinflussung berauschender Substanzen auf und wurde der Wache in Goslar zugeführt. Hier räumte er den Konsum von Cannabis ein, zudem erklärte der 24-Jährige, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei und den VW ohne Wissen des Halters geführt hatte. Ferner ergab sich im Lauf der weiteren Ermittlungen der Verdacht, dass der Mann Handel mit Betäubungsmitteln betreibt.

Bei dem 24-Jährigen wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Da er weiterhin hochaggressives Verhalten zeigte, verblieb der Mann anschließend im Gewahrsam der Polizei. Der VW Golf wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Der Hannoveraner muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell