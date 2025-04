Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebesbande in Neubrandenburg gestellt

Neubrandenburg (ots)

Die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg erhielten am Abend des 01.04.2025 eine Meldung über einen möglichen Diebstahl in einem Supermarkt in der Straußstraße in Neubrandenburg. Nachdem sich die Täter mit einem polnischem Fahrzeug vom Tatort entfernt hatten, konnte der Wagen durch eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung gegen 19:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Demminer Straße festgestellt werden. Eine anschließende Personenkontrolle aller Insassen ergab, dass es sich um eine fünfköpfige Personengruppe handelt mit einer 22-jährigen Frau und vier Männern im Alter von 25 bis 43 Jahren. Alle Personen sind polnische Staatsangehörige.

In dem PKW konnten die Beamten recht schnell eine ungewöhnliche Menge diverser Lebensmittel im Kofferraum feststellen. Während der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten eine Vielzahl an Spirituosen, Lebensmittel, Kaffeepackungen, Kosmetikartikel und Waschmittel festgestellt werden. Außerdem wurden Werkzeuge aufgefunden. Alle Gegenstände wurden als mutmaßliches Diebesgut vor Ort sichergestellt. Der Wert liegt schätzungsweise bei 1.300 Euro.

Für den Zeitraum weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden die fünf Tatverdächtigen kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde unter anderem bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer das Fahren ohne Führerschein und unter dem Einfluss berauschender Mittel festgestellt.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

