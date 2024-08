POL-SO: Drei Einbrecher festgenommen

Werl-Wickede (ots) - In der Nacht vom letzten Donnerstag auf Freitag ist es um 03:15 Uhr zu einem Blitzeinbruch in eine Tankstelle in der Hauptstraße in Wickede-Ruhr gekommen. Bislang mehrere unbekannte Tatverdächtige haben an der Tankstelle die Scheibe eingeschlagen und Zigarettenschachteln und Stangen sowie die Geldkassette der Kasse entwendet. Danach sind die Täter mit einem weißen Bulli in Richtung Westerhaar davongefahren. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen ...

