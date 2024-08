POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Soest (ots) - Am 25. August meldeten aufmerksame Zeugen gegen 21 Uhr zwei verdächtige Personen, die im Begriff waren, sich unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände in der Niederbergheimer Straße 181 zu verschaffen. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Personen zunächst fluchtartig entfernt und in einem Gebüsch in der Langen Wende versteckt. Dies wurde von den Zeugen ebenfalls beobachtet, so dass die Einsatzkräfte sowohl einen 24-jährigen Rumänen mit Wohnsitz ...

mehr