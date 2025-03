POL-NB: Erstmeldung - Überfall auf Juweliergeschäft

Altentreptow (ots) - Ein 26-jähriger polizeibekannter Mann ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Altentreptow randalierend unterwegs gewesen. Kurz nach Mitternacht gab es den ersten Hinweis an die Polizei zu einem Mann, der auf dem Marktplatz Auto beschädigen soll. Die Beamten prüften den Hinweis und stellten ein Auto mit beschädigtem Außenspiegel fest. In einer Seitenstraße trafen sie dann auf den ...

mehr