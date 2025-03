POL-NB: Gruppe randaliert und verletzt Anwohnerin

Demmin (ots) - Am Vormittag des 26.03.2025 wurden die Kollegen des Polizeihauptreviers Demmin über einen Einbruch in einen Imbiss in der Clara-Zetkin-Straße informiert. Es stellte sich heraus, dass sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 25.03.2025, 22:30 Uhr bis zum 26.03.2025, 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Geschäft in Demmin verschafft haben. Die Täter entwendeten Bargeld und einen Zigarettenautomaten, der ...

mehr