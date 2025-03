Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeibekannter Mann behindert den Verkehr und landet anschließend in Gewahrsam

Malchin (ots)

Am 26.03.2025 wurde über den Notruf der Polizei gegen 17:30 Uhr eine männliche Person gemeldet, die den Fahrzeugverkehr auf der Malchiner Postkreuzung behindern soll. Zeugen vor Ort gaben an, dass sie aufgrund des plötzlich passierenden Fußgängers eine Gefahrenbremsung einleiten mussten, um eine Kollision zu verhindern. Es kam zu einem kurzen Streitgespräch zwischen den Parteien woraufhin der Störer den Ort mit einem Fahrrad verließ. Die Kollegen des Polizeireviers Malchin konnten in unmittelbarer Nähe zur Postkreuzung den beschriebenen Mann feststellen.

Es handelte sich um einen bereits polizeibekannten 51-jährigen deutschen Mann aus der Region. Während einer anschließenden Personenkontrolle leistete der Mann mehrmals Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und beleidigte und bedrohte diese. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Tatverdächtige am Mittwochabend in Gewahrsam genommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der 51-Jährige wurde am heutigen Morgen aus dem Gewahrsam entlassen.

Es wurden mehrere Anzeigen gegen den Beschuldigten unter anderem wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

