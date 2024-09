Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt verhindert

Pirmasens (ots)

Am Freitagabend, den 27.09.2024 gegen 23:09 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen VW Golf in der Lemberger Straße in Pirmasens. Da der 60-jährige Fahrzeugführer aus Pirmasens nach Alkohol roch, führten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,49 Promille. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv bis zum Eintritt der Nüchternheit einbehalten. |pips

