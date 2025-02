Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Textilien in Brand - Wohngebäude der ZUE Möhnesee evakuiert

Möhnesee-Echtrop (ots)

Am Sonntag, den 09.02.2025 gegen 04:20 Uhr kam es in der zentralen Unterbringungseinrichtung in Möhnesee-Echtrop zu einem Brandgeschehen. In einem Badezimmer eines dortigen Wohngebäudes, in dem sich zur Tatzeit rund 48 Personen aufgehalten haben, konnten in Brand gesetzte Textilien durch den Sicherheitsdienst gelöscht und das Haus bis zum Eintreffen der Feuerwehr evakuiert werden. Zu Personen- oder Sachschaden kam es nicht. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

