POL-SO: Hakenkreuz auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Werl (ots) - Am Samstag, den 08.02.2025 gegen 00:25 Uhr kam es in der Industriestraße in Werl zu einer gefährlichen Körperverletzung bei der ein 20-Jähriger Werler verletzt wurde. An seiner Wohnanschrift in der Industriestraße sei es vermehrt zu Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit durch diverse PKW gekommen, was den 20-jährigen störte. Dieser wollte die ...

mehr