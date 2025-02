Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verbale Streitigkeiten eskalieren - 20-Jähriger Werler durch Schläge und Tritte verletzt

Werl (ots)

Am Samstag, den 08.02.2025 gegen 00:25 Uhr kam es in der Industriestraße in Werl zu einer gefährlichen Körperverletzung bei der ein 20-Jähriger Werler verletzt wurde. An seiner Wohnanschrift in der Industriestraße sei es vermehrt zu Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit durch diverse PKW gekommen, was den 20-jährigen störte. Dieser wollte die Fahrer zur Rede stellen. Nach vorangegangegangenen verbalen Streitigkeiten zwischen einem der Täter und dem Geschädigten seien weitere Fahrzeuge hinzugekommen. Die Insassen verließen ihre Fahrzeuge und brachten den 20-Jährigen zu Boden. Am Boden liegend traten und schlugen die bisher unbekannten Täter auf diesen ein ehe sie sich in unbekannte Richtung wieder entfernten. Anschließend konnte durch eine Zeugin ein Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Ein Fahrzeugführer touchierte erst einen Lagerkasten der deutschen Post ehe er diesen durch eine Hecke in einen dort befindlichen Garten schob. Nachfolgend touchierte dieser ein Straßenschild und entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte das betroffene Fahrzeug an der Hammer Straße festgestellt werden. Nachfolgend durchgeführte Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen Unfallverursacher. Vor Ort gab er an, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich aus Panik von der Unfallstelle entfernt zu haben. Der Führerschein des Fahranfängers wurde sichergestellt. Ein Zusammenhang zwischen dem vorangegangenen Körperverletzungdelikt und der nachfolgenden Verkehrsunfallflucht wird im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt. Beweismittel vom Unfallort wurden gesichert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell