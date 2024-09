Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.09.2024

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Clausthal-Zellerfeld in ein Einfamilienhaus ein.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Wohnhaus in der Schulstraße und entwendeten diverse Wertgegenstände.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Clausthal- Zellerfeld unter (05323) 9531-0 oder entgegen.

+++

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Liebenburger Ortsteil Klein Mahner ereignete.

Der oder die Tatverdächtigen gelangten über ein Fenster in das Einfamilienhaus am Ochsenkopf 6 und durchwühlten mehrere Schränke.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler der Kripo Goslar nach Hinweisen oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Wer hierzu Angaben machen kann, wird gebeten, die Polizei unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.

+++

Am frühen Mittwochmorgen geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Anbau an einem leerstehenden Gebäude in Langelsheim in Brand.

Gegen 01:40 Uhr wurde der Brand eines Anbaus an einem Einfamilienhaus in der Mühlenstraße gemeldet. Kurz darauf begann die Feuerwehr mit der Löschung des Feuers im Wohnhaus, das derzeit aufgrund von Sanierungsarbeiten nicht bewohnt ist. Verletzt wurde niemand.

Zur Schadenshöhe kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers eingeleitet.

