Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 15.09.2024

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 15.09.2024

Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Bad Harzburg / OT Bündheim

Am 12.09.2024, gegen 07.48 Uhr, wurde die Polizei Bad Harzburg zu einem Verkehrsunfall in die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße gerufen. Dort war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 55jährigen E-Bike Fahrer aus Bad Harzburg und einem 8jährigen Kind aus Bad Harzburg gekommen. Der genaue Unfallort befand sich an der Lichtzeichenanlage (Ampelanlage) auf Höhe des Schlossparks, unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Dr.-Heinrich-Jasper-Straße - Breite Straße - Gestütstraße. Dort wollte der E-Bike Fahrer die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Richtung Bahnhof befahren. Der 8jährige wollte die Dr.-Heinrich-Jasper an der Fußgängerampel überqueren. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt - sie wurden ambulant im Krankenhaus Goslar behandelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden bereits Zeugen ermittelt, die ihre Wahrnehmungen hinsichtlich der regelnden Lichtzeichenanlage (Ampelanlage) zum Unfallzeitpunkt anfügen konnten. Daraus resultierende, strafprozessuale Ermittlungen werden durch das PK Bad Harzburg geführt.

Bearbeitet von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

