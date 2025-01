POL-ST: Wettringen, Container auf Baustelle aufgebrochen Kabel gestohlen

Steinfurt (ots) - Auf der K78 in der Bauerschaft Dumte in Borghorst hat sich am Montag (27.01.25) ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignet. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein weißer Transporter oder Kastenwagen auf der K78 in Richtung Borghorst. Zur gleichen Zeit war ein Autofahrer auf der Gegenfahrbahn in Richtung Horstmar ...

