Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht Radfahrer verletzt

Rheine (ots)

Am Dienstag (28.01.) um 07.28 Uhr ist es am Rodder Damm an der Einmündung zur Carl-Zeiss-Straße zu einem Unfall zwischen einem Fahrzeug und einem Radfahrer gekommen. Der 54-jährige Mann aus Rheine befuhr mit seinem Rad den Rodder Damm stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Carl-Zeiss-Straße einzubiegen. Hierzu setzte er ein deutliches Handzeichen. Während des Abbiegevorgangs wurde der Radfahrer plötzlich von einem dunklen Kleinwagen überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sprang der Radfahrer von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Der Kleinwagen entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Rheine, Tel.: 05971/938 4215.

