Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Autofahrer entzieht sich der Kontrolle, Unfall mit Sachschaden, kein Führerschein

Steinfurt (ots)

Die Polizei wollte am Dienstagnachmittag (28.01.25) gegen 15.10 Uhr auf der Gantenstraße ein Auto kontrollieren, weil der Fahrer nicht angeschnallt war. Noch bevor die Beamten ein Zeichen zum Anhalten geben konnten, flüchtete der Fahrer eines schwarzen VW Golf. Wenig später trafen die Einsatzkräfte das Fahrzeug an einer Unfallstelle auf Höhe der Einmündung Holtmannsweg an. Der 32-jährige Fahrer aus Steinfurt hatte mit dem Golf eine Hauswand touchiert und einen Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags verursacht. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Steinfurter keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Das Auto wurde beschlagnahmt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

