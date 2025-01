Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, herrenloser Rollator am Laumanns-Damm aufgefunden, Polizei sucht mit Fotos nach Eigentümer

Am Dienstagabend (28.01.25) um 19.22 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei ein Hinweis auf einen herrenlosen Rollator ein, der in der Nähe eines Waldstücks in Aldrup an einem Straßenrand stehen soll. Die Polizeibeamten der Wache Greven rückten sofort zum Fundort aus. Sie fanden den Rollator neben einer Bank an der Straße Laumanns-Damm, nahe der Straße Am Max-Klemens-Kanal und auf Höhe der ersten Abbiegung in Richtung Wiethölter Damm/Aldruper Mark. Die Polizei machte sich auf die Suche nach einem möglichen Besitzer des roten Rollators. Unter anderem waren auch ein Hubschrauber und ein Mentrailer im Einsatz. Die Suche verlief ohne Erfolg. Nun sucht die Polizei öffentlich mit Fotos nach der Besitzerin oder dem Besitzer des Rollators. Es handelt sich um einen rot-schwarzen Rollator, in dem Korb lag ein schwarzer Handschuh. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

