Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbrecher hebeln Fenster auf Zeugen gesucht

Hopsten (ots)

Am Montag (27.01.) ist in der Zeit von 05.55 Uhr und 19.15 Uhr im Nachtigallenweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Um in das Haus zu gelangen, haben die Täter ein Fenster an der Hausrückseite aufgehebelt. Mitgenommen haben die Einbrecher einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Ob Weiteres fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Die Ermittlungen in diesem Fall sind aufgenommen und die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell