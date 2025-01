Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht.

Steinfurt (ots)

Auf dem Parkplatz des BWS-Zentrums an der Gantenstraße ist ein Pkw durch einen Unbekannten beschädigt worden. Der schwarze VW Polo war am Samstag (25.01.) in der Zeit von 15.20 Uhr bis 16.15 Uhr in Höhe der dortigen Postfächer geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern Der entstandene Sachschaden im hinteren Bereich des Fahrzeugs wurde mit etwa 2.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Steinfurt, Tel.: 02551-15 41 15.

