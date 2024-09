Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) A8/ Aichelberg, Köngen - Technische Mängel und nicht richtig gesicherte Ladung bei Lkws

Am Montag zog die Polizei auf der A8 bei Aichelberg und Köngen zwei Laster aus dem Verkehr.

Gegen 10.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Kleinlaster mit rumänischer Zulassung an dem Parkplatz "Vor dem Aichelberg". Denn dort war der 33-Jährige mit seinem Mercedes Sprinter samt Anhänger in Richtung München unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zwei Risse an der Windschutzscheibe fest. Dadurch war die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt. Der Fahrer wurde von der Polizei bis zu einer nahegelegenen Werkstatt begleitet. Erst wenn eine Reparatur erfolgt ist, darf der 33-Jährige weiterfahren. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hatte, erhoben die Polizeibeamten zusätzlich eine Sicherheitsleistung in Höhe von 185 Euro bei ihm.

Bereits um 9.15 Uhr kam bei einer Kontrolle auf der A8 bei Köngen ein Verstoß ans Licht. Ein 7,5 Tonner hatte auf seiner Ladefläche Gerüstteile geladen. Die Beamten führten eine Überprüfung auf dem Parkplatz Rübholz durch. Dabei stellten sie fest, dass der 38-Jährige die schweren Teile auf seinem Mercedes nicht verkehrssicher verstaut hatte. Erst nach dem er die Gerüstteile richtig gesichert hatte, durfte er weiter fahren. Auch ihn erwartet ein empfindliches Bußgeld.

